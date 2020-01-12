2020 Taishin Women Run TPE將於今年3月29日正式開跑，目前熱烈報名中，隨著2020年到來，呼應賽事主題「愛你愛你」，Taishin Women Run TPE也突破以往，邀請台北霞海城隍廟三座神明分尊「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」於賽事當天親臨終點活動會場。

台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰指出，活動當天不光是眾神明親自到場，為了照顧廣大女性跑者，霞海城隍廟也將贈送限量御守給完賽跑者，搭配「百年餅舖-李亭香敲敲姻緣餅」、「金明偉彩繪師現場手、臉彩繪活動」等周邊活動，與Taishin Women Run TPE攜手打造最浪漫的頂級女子路跑賽事，持續支持台灣體育。

2020年是霞海城隍爺渡海來台第200年，能夠請到「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」力挺賽事，Taishin Women Run TPE與霞海城隍廟寫下台灣體壇的新頁，三座神明分尊的到來，期盼給跑友們獻上最誠摯的祝福。

「城隍老爺」為守護城市保佑百姓的象徵外，「城隍夫人」、「霞海月老」都深受女性的喜愛，「城隍夫人」相傳具有馭夫之能，起源於每年5月13日霞海城隍廟迎熱鬧時，避免女性信徒被愛看美女的「城隍老爺」煞到而設置；至於被視為掌管姻緣之神的「霞海月老」，供奉於台北霞海城隍廟將近50年，無論何時都有絡繹不絕的人潮祈求月下老人牽紅線。

「鋼鐵小廚娘Joyce」邀請女孩們一同參與2020 Taishin Women Run TPE，賽事日將請到台北霞海城隍廟三尊神明「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」出巡外，讓女孩們在辛苦參賽之餘，能夠祈求愛情順利，生活幸福。(中華民國路跑協會提供)

縱橫許多路跑賽事的長跑正妹「鋼鐵小廚娘Joyce」，今天一早先前往「李亭香餅舖」體驗「敲敲姻緣餅」，接著到霞海城隍廟進行參拜，對於首次有運動賽事和霞海城隍廟結合，Joyce表示機會相當難得，邀請女孩們一起報名2020 Taishin Women Run TPE，無論是單身或已婚，都能在賽事當天得到霞海城隍廟神明保佑，且報名時間只到2月12日截止，女孩們報名要搶要快！

主辦單位中華民國路跑協會秘書長陳華恒認為，藉由Taishin Women Run TPE邀請海內外享譽盛名的霞海城隍廟獨家合作，期盼讓女孩們除了跑得健康美麗，更能透過月老紅線求得屬於自己的幸福，大會另外將贈上幸福滿滿的禮物，凡完成報名的女孩可獲「NB DRY」排汗短袖上衣；成功完賽的跑友，更能拿到獨樹一格的「2020」精美完賽獎牌、完賽毛巾、時尚果凍袋以及「NB DRY」慢跑功能帽。

主辦單位感謝許多企業夥伴紛紛投入2020 Taishin Women Run TPE行列，包含冠名贊助商台新銀行、頂級贊助商運動品牌New Balance、協力贊助商BraveLog、家樂氏、氧顏森活、健喬信元、All Sports以及合作贊助商維他露、True Yoga、給力貼、撒隆巴斯、長榮航空、愛康、Nature Valley、獅子寶寶、琣伯莉餅乾、L. Erickson等各領域知名企業提供貼心禮物，報名者可上中華民國路跑協會官網www.sportsnet.org.tw報名。

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