看過五星級飯店做的形象影片嗎？客人在設計精美的房間裡，透過婀娜綻放的花姿，望向窗外金黃陽光，伸展全身，一躍而起。你動心了，好想也衝去住一住，享受帝王般的人生。

但奇怪的是，現實生活裡其實很多人早上不想起來，因為想到生活壓力與煩惱，但最後還是得為了謀生與責任而勉強起床；也有人是身體狀況不好，頭昏腦脹、全身痠痛。

只要把握幾個小撇步：

1.前晚早點睡。

晚上11點以前就就寢就開始，睡飽睡滿，早上睡到自然醒，不靠尖叫的鬧鐘嚇醒，身體感覺好舒服。

2.治療嚴重的打鼾。

以免晚上呼吸中止，腦細胞缺氧，無法熟睡，體力大受影響。

如果身體狀況好，生理的設計是會讓你自然就有愉悅的起床的。提倡正念減壓（MBSR）的卡巴金博士（Jon Kabat-Zinn，美國麻州大學醫學院醫學榮譽教授）就指出，呼吸靜坐到達心無雜念的境界，類似你剛剛要醒來之前，將醒未醒那幾秒，腦子還沒開始往煩惱亂想之前那幾秒，寧靜空靈，國學大師南懷瑾形容為「先天一氣自然發動，身體的感覺、知覺清淨，心念越空得掉」。

3.處理自己的心情不好、龜毛挑剔，前一晚就想好第二天該怎麼穿著、吃什麼早餐。

4.鬧鐘設定為優美意境好的美麗音樂。

5.醒來不要馬上跳起床。

而是在床上緩緩做幾個伸展運動才緩起來，並且微笑而起。 《心臟病為何總是突然發作？》作者洪惠風醫師說，早上是大多數人一天當中血壓最高的時候，慢慢起床可預防心臟血管突發意外。

6.房內擺上美麗的花朵，第一眼就讓你心情好。

美國花藝學會與哈佛醫學院的心理系助理臨床教授伊特考芙（Nancy Etcoff,）曾做過六個月的研究，屋內有擺花會影響人的心情，慈悲為眾生的感覺特強，而且增強一整天的好心情。

7.用讓你好心情的窗簾或是床單、枕頭套。

同樣有效果的，來迎接你起床的第一瞬眼，亮麗的黃色或是橘黃色甚至亮一點的偏紅系列，就是很好選擇。

8.早餐搭配亮色的食物。

延伸而言，蔬果中有討人喜歡的紅色、橘色或是黃色，小紅莓果汁、柳丁切片，漂亮提神。

9.想清楚為何工作讓你起不來。

很多人晨起想到工作困境就憂鬱起不了床，心理學者吳靜吉在《青年的四個大夢》提出建議，自己要分析，是因為我討厭我的老闆嗎？還是因為我討厭我上班的地方(太吵或是其他環境因素)？或是上班無趣，或是上班起碼通車要四個小時，一大早就要出門，導致我無法看到我的小孩去上學？

如果是工作碰到瓶頸，分析找出突破困境的策略。並提醒自己管理時間，避免前一晚過勞，工作結束後情緒亢奮以致無法好好睡覺，累積的睡眠債日積月累，通常會讓人們自律神經失調，全身倦怠也會讓你不想起床上班。

但如果是進錯行業、跟錯老闆，這個公司或老闆行事不合法或難纏不合理，就應離開這個困局。「適應挫折，放棄無謂的、妨礙你追尋人生夢想的東西，擁有真理，」他說。

10.腦內先行規劃今天一天行程的情境，用腦內革命描摹一下，然後一天照你的計劃走。

11.起床了，立刻來杯溫熱水，補充一晚酣眠的體液流失。

康乃爾大學醫學中心的助理教授安德森（Holly Andersen）說，沒有足夠的水，身體無法做工，因為經歷一晚上的睡眠估計身體會蒸發乾2%的水。

12.讓剛起床的身體照到陽光。

可以在靠窗戶有陽光的沙發讀報紙或其他雜誌，讓陽光的能量傳達給你，身體會停止分泌讓你熟睡的荷爾蒙褪黑激素，陽光更有奇妙功能讓你的身體分泌血清素，然後打開生理時鐘，展開一天。

13.全身盥漱洗後可做臉部按摩，由輕而重，讓你甦醒。

14.體力勞動也有幫助，身體動一動，跳一跳，很快就會全身都醒了，展開正面的一天。

羅羅格斯大學人類學系教授海倫費雪（Helen E. Fisher）研究跨民族的身體經驗，得到結論。

15.如果常常早起痛苦，何不試試看給自己正面誘因？

最後一個小撇步。可以給自己一些正面的誘因先跟朋友早餐約會，再去上班，如此誘因十足，保證會早起，且容光煥發去赴約、上班。

取材自healthline、Time、Prevention

(中時電子報)