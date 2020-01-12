疾管署昨（11）日接獲中國疾病預防控制中心通知，初步診斷「新型冠狀病毒感染」的肺炎病例有41例，發病時間介於2019年12月8日至今年1月2日，患者多為武漢市華南海鮮市場的經營及採購人員，其中出院2例、重症7例、1例死亡，其餘病情穩定，目前未發現明確人傳人證據。

疾管署副署長莊人祥今（12）日證實，經過向陸方提出訪查需求後，已獲得同意接待台灣訪查團，我方將儘快派2名專家前往。

由於大陸已公布新型冠狀病毒基因序列，疾管署說，將立即根據此序列建立病毒核酸快速檢測方法，檢驗時效可縮短至4小時。

而對於大陸出現之死亡病例，疾管署也說明，由於影響病毒性肺炎預後的因素包括年齡、潛在性疾病及併發症嚴重度等，而透過早期診斷、積極支持性治療如呼吸、血壓的維持、治療併發症和續發性其他感染等，可降低無特定治療藥物的病毒性肺炎死亡率。

疾管署說，國內已建置感染症醫療專家群與傳染病防治醫療網，並已從先前H7N9、伊波拉、MERS及茲卡等國際疫情累積充分經驗且持續備戰，皆已包含在現有防治應變計畫中，民眾無需過度恐慌。

同時，因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署說，自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行19航班，共檢疫2,097名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷，國內目前並無中國武漢新型冠狀病毒確診個案。

疾管署再度呼籲，赴武漢旅客避免接觸急性呼吸道感染症患者、避免前往牧場、禽畜市場和接觸野生動物，隨時以肥皂勤洗手、如出現呼吸道症狀，應戴口罩儘速就醫。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員；自武漢地區返國後14天內如有疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形。

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