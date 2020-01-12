中外跑步愛好者長春挑戰冰雪馬拉松。（照片取自中新網）

12日，來自大陸、澳大利亞、法國、德國、俄羅斯等國家和地區的跑步愛好者聚集在吉林長春，在嚴寒環境裡挑戰冰雪馬拉松，感受東北別樣的冬日魅力。 2020中國長春國際冰雪馬拉松當天鳴槍開跑，1500名參賽選手分別在半程馬拉松、10公里歡樂跑、5公里幸福跑等組別展開較量。 大陸選手李家輝、王薇分別獲得男女半程馬拉松的冠軍。

長春是大陸老牌冰雪旅遊城市，早在1998年就創辦了首屆冰雪旅遊節，每年都會吸引大量中外遊客前來賞冰玩雪。此次冰雪馬拉松是第23屆長春冰雪節的主體活動之一。

賽事起點設置在長春「淨月雪世界」，這是當地打造的一座世界級主題雪雕園，雪雕群像總用雪量達到12萬立方米，參賽選手們在參與冰雪競技的同時，也能盡情欣賞壯美的冬季美景。

途中，賽事主辦方準備的烤地瓜、煮玉米、凍梨、羊湯、豆漿、薑糖水等極具中國東北特色的賽事補給也成為此次冰雪馬拉松的一大亮點。

(旺報 )