苗栗市公所宣導春節期間停收垃圾。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所因應春節連假停收垃圾，規畫定點垃圾收集站清運垃圾等相關清運措施，維持市容街道景觀。另，苗栗市與頭份市也將配合春節假期，暫停汽車路邊停車收費，方便返鄉民眾團圓歡聚、訪友逛街及旅遊。

苗栗市公所宣導春節期間停收垃圾，清潔隊長孫春明表示，25日至28日的初一至初四，停收垃圾4天，但26日至28日的初二至初四安排在全市設10處定點垃圾收集站，提醒民眾清運車到達時，自行投丟上車，協助清運垃圾。另，即日起至22日加強清運大型家具，若有需求可洽清潔隊專線（037）331917。

為維護並提升苗栗市形象與市容街道景觀，苗栗市長邱鎮軍表示，停收垃圾期間，籲請民眾配合垃圾清運措施，並鼓勵及早預約清運巨大垃圾及大型家具，勿將家中垃圾擺放街道，共同維護市容景觀，提升苗栗市的能見度，打造乾淨、舒適、快樂、健康樂活城市。

苗栗市維持春節期間街道整潔外，也將暫停路邊停車收費。苗栗縣政府工務處表示，苗栗市路邊停車預計24日至29日的除夕至初五暫停收費，其中23日雖為調整放假日，仍按各路段公告牌面照常收費方便返鄉民眾與遊客。另，工務處指出，頭份市也將於25日至28日的初一至初四暫停收費，其餘時間照常收費，並提醒，連續假期，雖然路邊停車並無收費，但仍請依序停車，以維護交通環境。

(中時 )