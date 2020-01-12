國民黨青壯派成立「+1」團體，桃園市議員黃敬平主張，從2000年到2004年，從2016年再到這次大選，國民黨喊多少次改革，到現在究竟做多少努力？今天「+1」只是第一步，國民黨如果再不凝聚改革共識，做一個符合社會期待、符合民意，跟時代不會脫節的政黨，否則，未來不論是總統立委或是縣市長，各民意代表公職人員，票只會越選越少。

黃敬平怒吼，「+1」第一步，結合中生代，呼聲很簡單，只有大破大立，才能浴火重生，真的要救國民黨，就下定決心，有勇氣改革，否則，「不改就等著被革」！不希望在歷史的灰燼中，找不到國民黨3個字。希望國民黨往期作給民眾看，不要跟時代脫節。

媒體人羅友志表示，這6年來沒有一個黨主席讓他驕傲，看到吳敦義墮落到如此地步，所以願意幫「+1」團隊，如果「三支箭」黨務高層黨主席如果不照辦，我在所有媒體論述，絕對毫不客氣。如果在選黨主席，如果再看到有權貴政治、密室協商，誰要拱誰、裙帶關係，「我也絕對毫不客氣」，如果敢挑戰改革決心，對他們施壓，可以試看看！

(中時電子報)