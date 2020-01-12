美國紐約一名男子連續搶了4間銀行，被捕後竟然獲得免錢交保，獲釋男子自覺不可思議，於是又去搶了一家銀行「試試看」，果然迄今還沒有警察找上門。

原來是為了維護社會的公平與正義，今年1月1日起，美國紐約推出了一項新制度：只要是犯罪情節輕微的嫌疑人，不需交錢即可申請保釋。而這名搶匪作案方式，非常簡單：準備一張紙條塞給銀行出納員，上面寫著要1000美元。他兩次拿到了錢，另兩次則空手而歸。

此次案件中，由於伍德伯裡的「犯罪工具」是紙條而不是槍支，符合「輕罪」的標準，便可以被免費保釋。

美紐約新法男搶4銀行免錢交保出來，連搶匪自己都驚訝。（圖/紐約警局推特）

據《紐約郵報》1月11日報導，當地時間9日，42歲的男子格羅爾德•伍德伯裡（Gerold Woodberry）被紐約警方抓獲。他被控於去年12月30日至今年1月8日期間，在紐約曼哈頓中城、哈林區、西村和上西區等地先後犯下了4起銀行搶劫案。

檢察官賽勒斯•萬斯（Cyrus Vance）曾對此表示，過去8年以來，相關部門一直致力於改革司法制度，以免對被告和社區造成不必要的危害或不公平的判決。

另一位檢察官埃裡克•岡薩雷斯（Eric Gonzalez）則認為，如果無意要將被告投入監獄的話，老關著不放也沒什麼意義。這項基於公共安全考慮所制定的新制度，就可以避免破壞嫌疑人的生活。

當然，保釋制度僅針對犯罪情節輕微的情況，那些犯有如家暴、性侵、襲警、偽證、共謀謀殺罪等重罪以及有前科的人，將無法享受這項政策，法官將在權衡被告的財力後，設定保釋金。

(中時電子報)