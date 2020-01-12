李中（前排右2）競選團隊穿著象徵團結再出發的「KMT帽T」，展開謝票。（李中競總提供／陳淑芬台中傳真）

台中市立委第六選區連任成功的黃國書12日展開車隊謝票。他表示，選舉後，要把過去放下，共同面對空汙等艱鉅的挑戰，中央跟地方不要分藍綠、黨派，共同面對解決；落選的國民黨候選人李中則由競選團隊陪同，進行車隊謝票。他說，選舉是一時的，他未來持續秉持熱忱來服務鄉親、監督市政。

黃國書21日由市議員江肇國、黃守達陪同展開車隊謝票，他表示，現在選民非常謹慎，用實際的成績來劑型檢驗，沒有做出好的成績，但是就沒有辦法獲得民眾的支持。

黃國書強調，選舉後，應該把過去放下，要共同面對大台中所面臨的艱鉅挑戰，包括改善空汙等施政，期待可以用更務實的對策，希望中央跟地方不要分藍綠、黨派，一起共同來面對一起解決，不要做政治口號及政治消費。

李中也在競選團隊的陪同下展開謝票活動，競選團隊並身穿「KMT帽T」，象徵團結再出發。李中表示，選舉是ㄧ時的，未來他還是會秉持熱忱服務鄉親，並以專業監督市政，請民眾繼續支持。

(中時 )