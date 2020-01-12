韓國瑜總統大選落敗，未來將繼續回到高雄市執政，wecare高雄發起人尹立、陳冠榮等人在投票當晚，見韓大勢已去，打鐵趁熱，立即發出4點聲明，要求韓國瑜自行辭職，更在12日現身何權峰議員服務處販賣「光復高雄」福袋募款，未來罷韓的相關活動也將持續進行，可見wecare一步步朝著罷韓前進。

韓國瑜大選落敗當晚，尹立發出聲明，強調罷免行動將會堅定持續進行，並非政治手段，首先他們要求韓退出選委會，必須做出利益迴避，第二是要避免政治算計介入罷免，第三停止製造假弊案，例如之前的輕軌二階車廂、獵雷艦案以及氣爆紀念裝置藝術等，最後他希望韓國瑜看清民意自行請辭。

昨天尹立又到何權峰議員服務處販賣「光復高雄」福袋，為罷韓行動進行募款，wecare準備600份福袋全都銷售一空，其實先前就有許多民眾在網路上進行預購，昨天只是第一場的福袋義賣活動，未來他們會持續在網路上以及各地舉辦義賣活動。

尹立表示，他們利用販賣福袋的方式，表達高雄人在新春的心願，就是希望回復高雄的榮光，接下來還有很多場義賣活動會持續舉行，一方面是祝大家新春快樂，一方面透過跟民眾的互動，持續延燒罷韓行動的熱度。

wecare高雄去年底送交3萬份連署提議書到中選會啟動罷韓程序，緊接著將是二階連署，將於2月8日開始連署，需在60日內達到22萬名高雄人的連署書，若5月28日選委會宣告罷免案成立，最慢在7月27日前會進行第三階段罷免案投票，若要成功罷韓，需同意票多於不同意，且同意票至少要達到57萬餘票才能成功罷免。

(中時 )