歲末聯歡、喜迎新春，高雄玄光慈善會12日下午與國立科學工藝博物館聯合主辦「科工賀歲迎新春 玄光傳愛贈福聯」的公益活動，為宣揚傳統民俗文化藝術之美並增添年節喜慶歡樂氣氛，特別禮聘知名書法大師現場揮毫，在科工館與民眾共同歡喜迎新春。

玄光慈善會理事長郭彩蓮表示，感謝社會局及科工館作為玄光舉辦這次活動的靠山，其實他們已經是連續7年舉辦春聯大放送的活動，原始的宗旨是要告訴大家今年即將結束，希望透過送春聯的活動，將明年的喜氣分送給大家，他們也現場提供150份的春聯要送給弱勢家庭，也歡迎來參館的民眾踴躍索取。

科工館館長陳順祥表示，非常榮幸每年都能和玄光慈善會合作，長期推動書法藝術，同時結合民俗節慶，讓大家感受到台灣社會充滿希望、欣欣向榮，回想第一次與玄光合作，舉辦此贈春聯活動，當時場面並不大，經過玄光慈善會一點一滴努力，不斷關懷社會讓更多人受到溫暖，才有更多人投入幫忙，以致可以辦理這麼大規模的活動，感謝他們為社會默默付出。

(中時 )