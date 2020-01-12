新任國民黨不分區立委吳斯懷表示，未戰先降不是我作風，不會辭不分區立委。吳斯懷強調，不分區不是他要來的，是國民黨黃復興黨部推出來的，經過中央黨部同意，他自己不可能主動辭掉，除非國民黨部叫他這麼做。

國民黨青壯派提出三訴求，其一是要求吳斯懷辭去不分區。吳說他知道這件事，他不會主動辭，未戰先降也不是他的作風。

吳斯懷說，如果投票前一週，或是投票前一兩天，國民黨叫他辭，他二話不說，一定辭；但叫他主動辭，他不會做。

(中時 )