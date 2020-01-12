吳斯懷：未戰先降不是我的作風 不會辭不分區立委 18:082020/01/12 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳斯懷不會辭國民黨不分區立委。資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新任國民黨不分區立委吳斯懷表示，未戰先降不是我作風，不會辭不分區立委。吳斯懷強調，不分區不是他要來的，是國民黨黃復興黨部推出來的，經過中央黨部同意，他自己不可能主動辭掉，除非國民黨部叫他這麼做。 國民黨青壯派提出三訴求，其一是要求吳斯懷辭去不分區。吳說他知道這件事，他不會主動辭，未戰先降也不是他的作風。 吳斯懷說，如果投票前一週，或是投票前一兩天，國民黨叫他辭，他二話不說，一定辭；但叫他主動辭，他不會做。 (中時 ) #不分區 #吳斯懷 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 誰來背國民黨改革十字架 04:102020/01/12 時論廣場 成立「＋1」游淑慧、羅智強怒吼 國民黨不要再叫我們顧全大局 14:202020/01/12 政治 藍青壯派要求吳敦義、吳斯懷退不分區 保謝龍介進立院 17:392020/01/12 政治 政治熱門新聞 吳斯懷：未戰先降不是我的作風 不會辭不分區立委 - 政治 韓國瑜為何大輸？韓粉客觀分析嘆：5大原因敗了！ - 政治 郭宋聯手全軍覆沒....郭台銘終於回應了！ - 政治 坦然接受敗選 韓冰：謝謝支持爸爸的人 我… - 政治 韓國瑜讓國民黨潰敗？網友分析數據後打臉！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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