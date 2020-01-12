國際同濟會台灣總會桃園區41個分會動員會員與眷屬包水餃，超過10萬顆餃子要送給在地弱勢團體。（邱立雅攝）

國際同濟會台灣總會桃園區各分會過去分頭進行慈善工作，去年區主席張育滕上任後，希望將各分會力量集中，早在4個月前便籌畫包水餃送愛活動，並得到立宸食品公司支持，在12日當天送出10萬個餃子給桃園弱勢族群及慈善福利單位，預計超過萬人能品嘗到這充滿愛心的餃子。

同濟會桃園分會成員及眷屬們12日上午齊聚中壢新明國小，超過500人現場動手包餡料，媽媽們為了保持乾淨衛生，每個都戴上頭套、口罩與手套，認真地包出一個個餡料飽滿的雞肉餃子，期待這些餃子能溫暖弱勢民眾的心。

活動總幹事許連恭表示，去年9月初就籌備此次活動，尋找合作的廠商並事前訪視各受贈單位是否有適當冷凍設備，並在去年底就預先包好7萬多顆水餃冷凍，加上1月12日當天現包超過3萬顆水餃，共計10萬顆水餃由41個分會分批送往81個受贈單位。

此次「為愛送關懷─包10萬顆水餃」公益活動，主辦單位表示秉持著取之於社會、回饋予大眾的理念，用心致力於關懷原住民、社區長輩、低收入兒童以及弱勢族群，照顧到真正需要照顧的家庭與族群，送出愛與溫暖，讓受贈者感受到同濟會的祝福。

(中時 )