2020總統大選國民黨大敗，政治大學外交系副教授吳崇涵認為，主因來自於兩大「芒果乾」，即「亡國感」，其一肇因於美中貿易戰引發的中美角力，另外一個原因則是源自於香港的「反送中」問題。

吳崇涵撰寫〈國際情勢影響下的2020台灣總統大選〉專文，精闢分析本次大選。

吳崇涵認為，選後國內各大陣營，除了對選舉結果提出主要的「內部」因素之外，同時必須思考影響本次選舉的「外部」因素。國際情勢在這次大選確實獲得較以往更高的位階，也直接影響選民意向，使2018年的九合一選舉結果與此次總統大選截然不同。簡言之，國際政治對台灣的影響，形塑了兩大主要的「芒果乾」，這也是國民黨陣營始料未及的結果。

吳崇涵提到，第一個「芒果乾」來自於美中貿易戰。自2018年貿易戰後，美中關係已悄然從貿易對抗，逐漸形成權力與影響力的爭奪。爭奪的範圍不僅止於亞洲，更直接反應在此次台灣大選。

吳崇涵提到，美中的對抗非任何一個錯誤的政策所造成，起因其實深植於國際環境的變化，以及太平洋兩大強權內在政治體制的殊異。因為意識形態上的差異，再加上不必要的猜疑和輕率的判斷，造成美中關係震盪。

吳崇涵認為，就美國而言，早期的對中政策目標是促成中國政體改變，推動威權主義中國朝自由民主的政治方向過渡。但經過多年來的證明，中國大陸非但沒有依照美國提供的劇本來進行政治改革，反而在習近平的強勢領導下，加強現在一黨統治與維穩力道，並視美國為其持續統治的外在威脅。中國大陸覺得有必要在亞洲限縮美國的影響力，因此開展與美國在貿易、科技與地緣政治上的各方面競逐。

吳崇涵指出，美中對抗對台灣選民造成不小的衝擊。兩大強權的競合中，台灣問題遂成關鍵。川普一連串友台措施，包括通過了「台灣旅行法」，「台灣保障法」與「台北法」，並在2019年決定售予台灣20億美元的軍購，為史上最高。這也間接地提醒台灣選民必須清楚認知到華盛頓願意將台北納入對中談判的籌碼。一旦有了美國的安全保證，台灣人民可以無懼的選擇自己偏好的政治體制與生活方式。但在此同時，美方也「暗示」了台灣選民來自對岸的威脅，順勢替蔡英文加分不少。

至於第二個「芒果乾」，吳崇涵則認為來自於香港反送中問題。香港「逃犯條例」事件引起國際關注。儘管從2019年6月9日一百多萬名市民上街抗議，但香港政府依然無視香港市民發出的怒吼，堅持於6月12日在立法會恢復二讀辯論。香港特首林鄭月娥面對之後數次的街頭抗爭活動，雖然聲明「暫緩」條犯條例，但無法滿足香港人民對此條例的不滿。身處地緣政治相近的台灣，所受影響更深。「今日香港，明日台灣」更是年輕一代不時掛在嘴邊的話。

吳崇涵提到，早在殖民時代，香港人從小就接受英式中小學教育。香港人常談的「香港核心價值」，包括法治，民主，人權，效率，專業性等現代化文明要件，亦大多數是港英時期留下的遺產。這項特點與台灣相當接近，也深獲台灣人民的認同與支持。然而，北京不斷對外宣稱，其繼續堅定支持香港之一國兩制，亦堅決反對外部勢力干預香港的立法事務。而港府在公眾激烈反對下，雖然「撤回」條例，但對五大訴求仍然採取冷處理。也不免令香港人民對「一國兩制」的信心再次受到巨大打擊。

吳崇涵提到，北京的強硬態度，亦讓這次反送中運動「間接」影響不少台灣年輕族群，展現出較高的投票意向。2019年香港區域議員投票率71.2％，而這次總統大選投票率也創下新高，達到74.9％。香港難解的習題，是國際政治影響台灣選舉的第二個主要因素。

吳崇涵總結本屆大選，認為蔡英文817萬歷史得票率，再次證明美中關係的動盪，香港問題的延燒，在這次大選挑動了選民對國家生存敏感神經，也直接影響了選民投票結果。面對未來資訊更加發達，國內各政黨在對國際情勢的掌握上，勢必得更小心謹慎處理國家生存與安全的議題。

(旺報 )