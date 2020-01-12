富邦集團今舉辦謝年會，現場狂發15.6萬包旺紅包為歷年最多，最大獎是20萬元現金，現場氣氛嗨翻天! 對於員工最關心的年終獎金，富邦金控董事長蔡明興表示，年終獎金看個人表現，雖然高、低差距很大，但中位數將落在6、7個月間。

富邦金控去年稅後盈餘突破580億元，每股盈餘5.42元，是第11年蟬聯上市金控每股獲利王；除了年終獎金外，員工也很關心今年的加薪幅度，蔡明興表示，加薪幅度尚未出爐，將參考物價指數等條件，希望今年比去年好。

台灣總統大選結果出爐，蔡明興於謝年會進場前接受媒體的訪問；對於總統蔡英文以817萬票贏得連任，蔡明興呼籲，蔡英文贏得廣大的民意，現在正是與中國大陸展開「對話」最好時機，即使無法很快達成共識，但有對話、多點溝通，對兩岸關係與安全都有幫助。

蔡明興表示，蔡英文執政第二任、有四年時間，沒有連任壓力與包袱，期許她可以放膽去做，完全執政可以多點財經政策；舉例來說，現在台灣棘手問題之一，是國內出生人口與死亡人口出現死亡交叉，這是急需重視的警訊，政府可以對未來的育嬰、教育等政策多加強，蔡明興認為，蔡英文沒有連任壓力，相信她會做得更好。

(中時 )