沈玉琳提到他所主持的網路節目《玩命街頭》，最新一集收看人次已突破56萬，可謂成績斐然。讓他有源源不絕向上的動力，則歸功於賢內助芽芽，「與她朝夕相處下，我的笑話相對而言不容易讓她笑，每次有新哏第一個考驗的就是老婆，要是能過她，就表示我的新哏有一定程度的張力與強度，老婆是我的最佳防腐劑。」

沈玉琳夫妻檔非常疼愛女兒。（沈玉琳本人提供）

該節目由電通安吉斯旗下dentsu X貝立德與加樂星娛樂共同合作，「金主、製作單位出資都會有一定的壓力在，要連續運氣好總是比較難，這次有高點擊率很難能可貴，節目受好評就一定做得到。」節目內有許多業配置入，仍獲取極高的效益，「大家都稱我為『中年網紅』、『業配天王』。」

沈玉琳最新一集節目跑到基隆夜市。（貝立德提供）

他表示不管活到幾歲，仍保有一顆年輕的心，「其實我也很訝異會帶動許多年輕用語，當然也不是刻意去了解，而是先去說，像是OMG這句話。」他很有自信地說自己是個年近半百，卻有著三十歲外貌的人。或許是他年輕、搞笑的一顆心，節目內容才能引發許多人的共鳴，「網友們對我的評語是『明明知道他在胡說八道，卻又不爭氣地笑了』，就像是吃鴉片一樣，會上癮啊！」

(中時 )