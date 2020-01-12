因「投打二刀流」而備受矚目的統一獅新秀林安可，去年球季都以打者身分出賽，不過在開訓典禮上，公布將以先發投手身分，代表統一獅赴日本參加與西武獅的「雙獅交流會」，對此林安可表示，「目前持續增加投球量，離去比賽還有一段時間，可以再調整。」

統一獅12日開訓，每位教練及選手都要寫出全年度挑戰目標，林安可寫下「成為中職第一位二刀流」，他說這是他給自己的目標和期許，而首次正式登板比賽，將落在2月20日的交流賽，對手則是阪神虎。

林安可表示，目前在牛棚主要做動作的微調，也正在增加用球數，同時打擊也有維持練習，投球課表結束後接著打擊練習，雖然等於是兩倍的工作量，不過林安可笑說，「習慣就好」。

林安可在新球季目標寫下「中職第一個二刀流」。（鄧心瑜攝）

是否能成功成為中職史上首位二刀流選手，林安可因此備受關注，不過因為他許久沒以投手身分出賽，被問到準備好幾成？林安可保守地說，「不好說，比賽下去就知道。」

日職火腿隊曾成功培養出「二刀流」大谷翔平，統一獅隊也曾向火腿請益，不過火腿隊的模式不適合複製在林安可身上，目前林安可持續與教練團討論，「沒有哪一套方法一定是對的，要找出適合自己的，不管訓練或休息都要注意。沒有一定要什麼模式，身體健康最重要。」

(中時 )