國民黨台北市議員羅智強號召成立「+1」，聲明主張「八十萬糧草，三隻人事箭」，展開國民黨救亡圖存工程，並呼籲黨的決策高層「打掉重練」！

羅智強劈頭就指出，這是最黑暗的時刻，繼2016總統大選後，國民黨再次遭逢慘敗，這是國民黨生死存亡的關鍵時刻，必須振作奮起，力圖改革。因此，他們號召同志，成立「+1」，推動國民黨改革，為國民黨的再造加1分力量，為台灣民主制衡加1分力量！

羅智強表示，他們第一個行動，就是「捐出80萬糧草，並射出三隻人事箭」。

「80萬糧草」是指他決定在吳敦義辭去黨主席、新任黨主席選出後，捐出80萬給國民黨，作為建立國民黨「青年平台」的種子基金。並發起支持國民黨年輕化運動，召喚更多支持國民黨改造的力量，出錢出力，推動國民黨的世代交替。

「三隻人事箭」包括：

第一隻箭，吳敦義立辭黨主席，中常會不應慰留，吳敦義必須下台，擔起敗選首責。然而，吳敦義雖然請辭，卻留下由中常會是否慰留的保留條件，令人失望。羅呼籲，吳敦義應無條件立刻辭去黨主席，中常會也不應慰留。

第二隻箭，吳斯懷辭不分區立委。

本次大選大敗的另一個重要原因，是國民黨提出了讓人失望的不分區名單，民進黨撲天蓋地「下架吳斯懷」宣傳，對選情帶來重創，吳斯懷雖沒有被下架，但李彥秀、柯志恩等多位國民黨優質立委卻被下架。

吳斯懷縱有個人的千般委曲，但為了留在不分區，卻坐視國民黨選情的崩盤。同時黨中央既然無法澄清並反擊民進黨的指控。吳斯懷應請辭不分區立委。

第三隻箭，吳敦義拒絕補位吳斯懷

若吳斯懷辭去不分區立委，我們也呼籲，吳敦義也應宣布不遞補吳斯懷遺留的不分區空缺。而應由謝龍介遞補。一來吳敦義雖辭黨主席卻遞補不分區，則失去了請辭負責的意義。二來，讓真正有戰力的謝龍介進入國會，國民黨的立法院才能強化制衡戰力。

羅智強說，失敗不是最可怕的。最可怕的，是不能從失敗中學得教訓，痛改前非，國民黨若不能用「置之死地而後生」的決心，真正的洗心革面，這樣的國民黨必被掃進歷史灰燼。

(中時電子報)