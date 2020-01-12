羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後敗在4個字。(圖/摘自中時電子報)

2020大選全面潰敗！國民黨青壯派赴黨中央集結 呼籲國民黨高層開始改革。(影/中時電子報)

國民黨總統和立委選舉大敗，台北市議員羅智強等黨內青壯派民代成立+1，羅智強等民代傍晚在國民黨中央黨部前召開記者會。羅智強酸說國民黨每逢失敗必說要改革，但事實上卻又用顧全大局4個字，壓掉一切要求國民黨改革的聲音。游淑慧問國民黨大老總是用「顧全大局」這4個字，結果究竟顧全誰的大局？

游淑慧說，黨中央貼標語寫「團結革新」很諷刺，她問這次選舉哪裡有團結？哪裡有革新？一整年來黨中央很多決策令人懷疑，他們當時為了不分區名單的問題到黨中央靜坐，想要建議時，國民黨大老總是用「顧全大局」這4個字，來阻止他們。她反問結果究竟顧全誰的大局？顧全國民黨還是台灣的大局？真正要顧全大局的是吳敦義。游淑慧激動喊說：「這次不要再叫我們顧全大局了」。

羅智強酸說國民黨每逢失敗必說要改革、每逢失敗必說改變，但事實上每逢失敗就是沒有改革。就像剛剛游淑慧說的，天天顧全大局，最後大局輸光光，怎麼會用顧大局3個字壓掉一切要求國民黨改革的聲音？在2018年大勝時，我們就有人站出來說「那是民進黨的失敗導致，並不是國民黨的勝利。」這次2020大選也不是民進黨的勝利，是國民黨的失敗。羅智強說要是不能痛定思痛力求改革的話，國民黨會被人民唾氣落入歷史的灰燼中。

「大破大立+1」必須當做一個制衡的力量，羅智強表示，在吳敦義辭職後，自己會捐出80萬元，作為建立國民黨「青年平台」的種子基金，並發起國民黨年輕化運動，召喚改造的力量。游淑慧解釋為何取名為「+1」?因為這名稱好記又簡單，希望好的、對的事要越多越好的力量來加入，讓大家一起為台灣、為國民黨做更正確的事。

(中時電子報)