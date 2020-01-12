頭痛讓人「頭痛」，減少發作的祕訣，就在生活細節裡。

「長期偏頭痛簡直快要了我的命！痛起來的時候，抽、扭、敲著整個頭、臉、肩頸，」一位患者形容。後來他再也無法忍耐，求醫、按醫囑吃藥、記錄頭痛發作情形，3個月後終於好轉。「病人說，頭痛發作時就像戴了緊箍咒，或小一號的安全帽，整個頭緊緊的，」彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師林志明說。

台南活水神經內科診所院長王博仁說，偏頭痛與體質有關，這些人的三叉神經血管系統反射迴路過於敏感，本來就容易產生頭痛，如果再遇上誘發因子，頭痛就爆發了。哪些因素可能誘發頭痛「緊箍咒」發作？

長時間用3C，螢幕太亮:

台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君說，螢幕的亮光會刺激腦部，誘發偏頭痛，尤其手機，距離更近、使用更頻繁，更有可能誘發頭痛。2015年法國的一篇研究便發現，盯著螢幕較久的人，偏頭痛發作的機會也較高。

此外，長時間用電腦、滑手機，眼睛及肩頸疲勞也可能造成頭顱周圍的肌肉過度收縮，產生頭痛。3C產品產生的光線，也會影響睡眠。睡不好也可能讓頭痛發作，或加重頭痛。王博仁說。

建議：

●節制使用各種3C產品的時間，三不五時將目光轉開，眨眨眼睛、起身活動。

●把螢幕略微調暗、放大字體。

●保持螢幕乾淨、用抗眩光貼片或濾鏡、下載穩定影像的App。

●勿在光線昏暗的環境中用3C產品，明暗反差大，螢幕的亮光更顯刺激。

咖啡是雙面刃，咖啡因本身可以緩解頭痛；但是當喝咖啡喝得多、且已成習慣，一旦沒喝，反而會頭痛、疲勞。（圖／pixabay）

某些食物讓人頭痛:

王署君說，有些食物可能誘發頭痛，如紅酒、起司、巧克力、柑橘類水果、味精、冰品、香腸臘肉等加工肉品、罐頭鮪魚等，不過因個人體質而異，建議做紀錄，看吃了什麼東西後頭會痛，以後就避開。

嗜喝咖啡:

咖啡是雙面刃，咖啡因本身可以緩解頭痛；但是當喝咖啡喝得多、且已成習慣，一旦沒喝，反而會頭痛、疲勞。

王署君說，這種咖啡戒斷引起的頭痛常發生在停喝咖啡的數小時後，比如傍晚或一早醒來，或者假日沒喝，頭痛馬上發作。「很多專家建議頭痛患者最好遠離咖啡。」

如果發現頭痛與咖啡因戒斷有關，可以考慮：

●逐漸減量：比如慢慢減少到每天1杯或更少。有偏頭痛困擾者一天最多喝1杯咖啡。

●定時定量飲用：如果無法完全戒咖啡，就定時定量喝，比如每天早上8點喝1杯。

缺乏維生素B2、鎂:

有研究發現，每天補充400毫克的維生素B2，可以減輕頭痛。一般綜合維生素中的B2僅2～10毫克，可以從食物中攝取：

●植物性食物：深綠色蔬菜、全穀類（糙米、全麥、燕麥等）、堅果類（芝麻、核桃、松子、腰果、開心果等）、酵母、納豆。

●動物性食物：乳品、蛋、內臟等。

另有些研究發現，偏頭痛、叢發性頭痛和緊縮型頭痛患者血清中的鎂離子濃度偏低，注射鎂離子後頭痛改善。

王署君說，國外的藥局可買到「慢性鎂」（Slow Mag，氯化鎂加鈣）補充鎂離子，但台灣沒有賣，建議從食物中攝取：如堅果、葉菜、全穀類、豆類。

過度節食:

想靠節食控制體重，代價可能是頭痛，這可能跟血糖低，體內堆積了某些新陳代謝的產物有關。

沒注意冷熱變化，頭部著涼:

很多頭痛患者對冷熱變化很敏感，季節交替、忽冷忽熱時頭必痛，頭吹到冷風、冷氣、洗完頭沒吹乾也都會痛。

緊繃的生活步調易引起頭痛。（圖／pixabay）

生活步調快，待辦事項多:

緊繃的生活步調易引起頭痛。王署君觀察，很多頭痛患者是職業婦女，下班後還要接小孩去學才藝，一旦公司有事延後下班時間，後面的行程全部打亂，好不容易回到家，一放鬆就開始頭痛。

週末狂補眠:

週末放鬆睡大覺，卻沒想到睡夢中頭就開始痛，結果假期也在頭痛中度過。「頭痛病人最不能忍受太大的變化。緊繃後過度放鬆，就容易引起頭痛。我常建議頭痛病人，生活步調要放慢且規律，每天的行程不要排得太緊湊。睡眠也要儘量規律。」

王博仁偶有偏頭痛，每當頭痛的感覺來了，就儘快將疼痛止住，找機會休息，必要時吃藥，「這是我跟它和平共處之道。」

註：維生素B2：

成年人每日建議的維生素B2劑量是1.7毫克，400毫克遠超過建議劑量。不過它是水溶性的，若攝取過量會隨尿液排出，不會留在體內。

(中時電子報)