曾宣布2020總統及立委大選完就宣布參選國民黨黨魁的台南市黨部主委謝龍介，12日改口暫時擱置參選黨魁，面對敗選，他稱現階段要先解決國民黨路線與世代問題，未來才有機會重返執政。

立場親近國民黨總統候選人韓國瑜的謝龍介曾在選前放話韓最後會大勝民進黨對手蔡英文90萬票，否則要在全台發放2700份雞排（後改稱捐助弱勢團體），並揚言開票隔日就會宣布參選國民黨魁。

韓11日卻在台南市輸了近45萬票，參選的6席黨籍立委盡沒，謝龍介暫不提參選黨魁一事，稱要先解決國民黨路線與世代問題。

謝龍介表示，國民黨未來4年要扮演好在野黨角色，現階段最重要的是黨的路線與世代問題。他指出，國民黨主張的兩岸論述應該重新檢討，找出讓選民能接受的路線，4年後才有執政的機會。

謝龍介表示，這次投票藍綠陣營引起世代對決，敗選的國民黨要重新面對16歲到20歲的未來新世代，如果只是等待年輕人接受，將來會持續被年輕人唾棄，解決世代對立問題，才有重返執政機會。

開票隔日網路颳起一陣發送「雞排」風，曾經打賭「雞排」的謝龍介澄清，自己早就將雞排的賭注改成捐助弱勢團體，13日就會挑出幾個在社會上比較困難的弱勢基金會，前往捐款，再向外界發布。

(中時 )