民進黨大勝，兩岸關係備受關注，創新旅行社專營陸客來台的台中分公司即將在月底前收攤。觀光學者分析，宣布收攤只是業者的一種表態，年後每個月將有大波的結束潮或倒閉潮傳出。

大同技術學院旅遊休閒系教授高洺塗分析，去年7月對岸限縮陸客自由行來台，專做陸客生意的旅行社、飯店、購物店會想撐過大選結束再做決定，但大選結果是蔡英文連任，觀光旅遊業充滿悲觀情緒，與看不到兩岸陸客重現榮景有關，且在陸客自由行限縮後，專做陸客的旅遊業者縮衣節食、把成本降到最低，創新旅行社關掉台中部門只是一種表態。

高洺塗提到，業者的預期心理已經幻滅，年後每個月恐有大波的結束潮、倒閉潮，無薪假等訊息上報，除非業者轉型去做東南亞或日韓市場，但在2016年蔡英文上任時，該轉型的業者都轉了，剩下還繼續接陸客生意的業者，只是在賭選舉結果，結果出來就決定不玩了；預計民進黨未來不會再補助觀光，當初補助是不想在選前讓國內觀光業有切身之痛，讓市面上還保持一種榮景。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，在大陸限縮自由行、管制團體客的狀態下，來台觀光的陸客仍有3萬多人次，加上兩岸交流有很多管道，包括健檢醫療、探親、商務考察、交流團、第三地海外華人等陸客會來台，預估每個月10萬人次的陸客是基本盤。

黃正聰認為，選舉結果揭曉，蔡英文獲得多數民眾支持連任，相信大陸會尊重多數民意，解除陸客管制，並跟蔡政府協商未來兩岸交流機制，只要對岸釋放善意，台灣仍歡迎陸客。

(中時 )