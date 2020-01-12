總統及立委選舉11日結束，臺南市環保局在投票日下午4時後動員各清潔區隊人力，全面拆除臺南市大街小巷的競選旗幟及廣告布條，共計逾6000件，還給市民一個乾淨的市容面貌。

台灣總統及立委選舉11日告一段落，選前的政治激情餘溫漸漸消退，路口懸掛的各黨派候選人旗幟廣告，卻容易再度挑起支持者對立，台南市環保局清潔隊11日下午開票後，就展開清除工作。

台南市長黃偉哲表示，選舉激情過後，市政一切恢復正常，市府團隊盡全力進行市容恢復工作，希望接續的年節假期，大家快快樂樂過個年。

台南市環保局長林淵淙表示，每位候選人的競選旗幟廣告依規定應於投票日下午4時前自行清除完畢，若未主動清除，為維護選後市容觀瞻及交通安全，環保局即視同廢棄物逕行拆除。

台南市環保局12日很快完成路口各選舉旗幟與廣告拆除工作，共清出6000件選舉文宣品，環保局呼籲，民眾若有發現未拆除的選舉物品，可聯絡環保局前往拆除，不僅還給市民乾淨環境，也避免支持者選後衝突。

(中時 )