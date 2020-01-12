一般人想減重，多半訴諸運動和調整飲食。不過睡眠專家要告訴我們，如果要想減肥，每天睡足7到8小時，遠比在健身房揮汗更有用。

睡眠專家說，睡飽覺以及維持良好的睡眠品質，是健身訓練計畫不可或缺的一部分。(圖摘自shutterstock)

睡眠學園（The Sleep School）的共同創辦人密鐸斯醫師說，運動對保持身材和健康絕對有益，但不應該影響睡眠。如果嚴肅看待健身目標，睡飽覺以及維持良好的睡眠品質，是健身訓練計畫不可或缺的一部分。

密鐸斯表示，儘管需要多少睡眠才足夠因人而異，不過一般來說，應該要到8小時，第二天才會覺得精神奕奕。「如果你去健身房的目的是減重，那麼睡得多一點也是解答。」

他說，睡眠對調節食慾增強激素，包括飢餓素（Ghrelin）和瘦素（Leptin）非常關鍵。科學家的研究證明，前晚如果睡得很糟糕，我們對食物的渴求會提高45％，所以只要前晚沒睡好，人們每天會多攝取3百卡熱量。其他研究也指出，睡不到8小時，體脂會比較高。

(中時 )