觀光工廠寶熊漁樂碼頭佈置「旗魚造型燈」，迎接新年。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

為配合、響應2020台灣燈會，台灣民俗文物館完成大型「月亮燈籠」、觀光工廠寶熊漁樂碼頭也佈置「旗魚造型燈」迎接新年。台中市文化局表示，兩處造型燈都是打卡亮點，文化局將串起台中文化、產業、教育與科技的經濟效益，共同行銷燈會，邀請民眾一起來台中玩。

文化局表示，歡迎民眾春假期間來台中遊覽文化產業館舍及參加燈會，讓旅行添加更多的樂趣。台灣民俗文物館完成大型「月亮燈籠」，展現春節熱鬧氛圍；「寶熊漁樂碼頭」則響應台灣燈會，在大門口佈置「旗魚造型燈」，象徵活力滿滿迎新年，兩處都是最佳打卡亮點。

文化局指出，台灣民俗文物館規劃成民俗館及民藝館2區，民俗館展示早期台灣人民的生活文物，呈現歷史的軌跡；民藝館為販售傳統美食、童玩遊戲等活動。民俗館將於大年初四(元月28日)開館，歡迎民眾趁著假期到民俗館體驗台灣生活的古早味，歡度濃濃年味的春節。

文化局表示，寶熊漁樂碼頭是寓教於樂的觀光工廠，展現台灣海洋文化，更是釣魚產業的推手，提供豐富的海洋、釣魚知識，結合釣具與觀光旅遊，涵蓋展覽、體驗、餐飲、購物等四大主軸，適合全家大小參觀體驗。

(中時 )