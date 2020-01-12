統一獅雖然去年戰績不佳，不過新球季開始仍正面迎接挑戰，12日開訓先頒發去年表現傑出的個人獎項，蘇智傑獲頒淬鍊獎、林靖凱獲得突破獎、林祐樂則拿下精進獎。

蘇智傑去年寫下27轟、21盜，是統一獅隊史首位達到「20-20」的球員，此外更全勤120場出賽，打擊率2成82、共敲125支安打，他獲獎後開心表示，「個人獎是一職在追求的，不過棒球也很重視團隊，去年下半季開始，隊友間都會互相提醒，這是最好的。」

而林靖凱去年新人年53場出賽就敲65安，打擊率3成，獲頒突破獎，不僅是統一獅隊史最年輕登板的野手，也曾後援1局，再度寫下隊史最年輕登板投手，他說，「很開心第一年就獲得球團的肯定以及教練的支持，今年會繼續保持。」

林祐樂則拿下精進獎，去年出賽87場，敲出61支安打、4轟和26分打點都是個人生涯新高，阻殺率高達0.529，他說，「今年一樣團隊為重，會繼續為隊友掩護。」

(中時 )