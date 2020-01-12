桃園市立委鄭運鵬連任成功，今天進行掃街謝票。鄭運鵬表示，這次開票和以前一樣，每席立委都很艱辛。他說，雖然藍綠是3比3，不過以民進黨桃園來說，是不錯的成績。

鄭運鵬也分析，這幾年來分析，這次的總統大選氣氛，是有史以來對立最深的。如年金改革、婚姻平權、能源轉型還有兩岸關係的議題都在轉捩點。他說，相信蔡英文總統連任下，讓民進黨在這麼艱困的環境，還能順利過半，這點就能證明台灣社會希望這些爭議都過去。

鄭也說，新的一年開始，是重新和諧對話的起點，也希望所有當選的立委，還有跟行政部門、蔡總統、民進黨，都要有合諧的對話空間。他提到，兩岸需要和平、平等的民主對話，國內當然要先示範。

鄭運鵬也認為，桃園建設正在「登大人」，但是「登大人的囡仔」，如果沒有中央幫忙分錢，其實會非常辛苦。他舉例，配合捷運興建的路外停車場，若沒有中央支持，原本只能蓋10座立體停車場，現在能做14個，因此中央的支持還是很重要。

鄭運鵬也提到，希望桃園其他的國民黨立委，可以一起協助桃園市政府，站在市民的角度，讓6席立委可以一起在地方議題一起合作，大家坐下來討論國家議題。

(中時 )