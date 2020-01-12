澳洲總統莫里森先前被批評，其氣候政策失當，引發國內的野火危機，讓他成為眾矢之的。他12日受訪時，首次承認聯邦政府應對野火問題不力，沒有做好應對氣候變遷的工作。

莫里森接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，透露他準備向內閣建議成立委員會，以調查本次野火危機，以及如何透過減排，避免未來再受野火威脅。

莫里森表示，他有信心在2030年前，達到將碳排放量降低26%至28%的目標。不過，他也明言，必需平衡國家經濟和社會利益，因此未必會以徵稅或減少重要煤碳工業的方式來達成目標，也不會恢復前總理滕布爾提出的「全國能源保證」（NEG）政策。

滕布爾同日也在報章發表文章，批評莫里森政府處理野火危機反應遲緩，並建議加快推廣風力及水力等綠色再生能源，取代煤碳發電以對抗全球暖化。他強調，政府必須要有清晰的目標、領導能力及計劃，莫里森當年一度非常支持他提出的NEG政策，但之後對方因要競選總理，想討好執政聯盟中的右派，捨棄了NEG。他認為，這次野火危機，反映出結合能源與氣候的政策極為重要，莫里森如今既已登上總理之位，應該盡快實行。

(中時 )