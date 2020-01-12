科技部許有進次長（後左）與中科施文芳副局長（後右）共同見證中科加速器執行團隊工研院劉佳明執行長（前左）與美國加速器-10X innovation lab 創新經理 (Innovation Manager) Jakob Gaard（前右）簽署合作備忘錄。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科施文芳副局長（左一）與中科加速器執行團隊工研院劉佳明執行長（左二）共同促成並見證云醫智能創辦人暨執行長林宏志博士（左三）與美國PSC Biotech公司的合作。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科施文芳副局長（左四）率隊拜訪中科CES參展廠商合盈光電許玄岳董事長（左三）並參觀其亮點產品-瞬時影像清晰系統(Instant Clear View System

拚商機！台灣隊在國際市場展現行動力！全球規模最大、最具代表性的美國消費性電子展(CES)，於當地時間1月7日至10日盛大展開。中部科學園區管理局偕同中科加速器、園區企業及中科新創團隊前往參展，展現創新研發能量及科技實力。並舉辦「科學園區聯合招商說明會」，宣傳台灣優質產業環境，力邀各國廠商來台投資。

會中並促成中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，進一步整合國際新創資源，為台灣新創團隊創造進軍美國市場之基礎。

美國消費性電子展 (CES)為全世界各大廠商展示最新技術及創新產品的旗艦型平台，每年都會吸引超過3000家以上來自世界各地的企業參與，為全球最受業界矚目的科技盛會之一。

中科園區廠商合盈光電、經緯航太以及進駐中科加速器之新創團隊云醫智能、聯騏技研等均有參展，透過登上國際舞台行銷創新研發成果與產品，擴大國際市場開發機會。

其中云醫智能的產品「iCARE 8in1隨身健康量測儀」展現出優秀的潛能，與美國Saygus公司、挪威Elotec公司及荷蘭公司IDCP簽署MoU或訂單，總計創造五百萬以上的營業額。

云醫智能創辦人暨執行長林宏志博士表示，正繼續開發第二代產品，有信心成為台灣生醫產業未來的標竿。

此外，聯騏技研獲得到CES 2020創新獎(CES 2020 Innovation Awards)。中科管理局於CES展期特別舉辦科學園區聯合招商說明會，吸引國內外的企業人士參與。

科技部次長許有進指出，台灣科學園區發展近四十年，不僅是台灣科技發展的重要指標，成功促進台灣產業轉型，奠定台灣在全球產業供應鏈的重要地位，園區交通便利、擁有許多全球頂尖技術，且人力資源充沛，吸引許多海外資金投資，歡迎全球企業來台設廠。

科學園區目前產業聚落成熟完整，主要為半導體、光電、生物技術、精密機械、通訊、電腦及周邊等產業聚落，截至108年底，三個科學園區已引進1013家廠商、就業員工數將近28萬人，園區產值連續多年突破新台幣2兆元，2018年營收達2兆5,960億元，2019年1至10月營收已達2兆1,227億元，2019年科學園區全年營收可望再創新高。

此行重大收穫之一，在許次長及中科施副局長的見證下，中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，宣示雙方將合作培育新創並串連國際資源。

中科加速器自成立以來，致力鏈結園區廠商與新創團隊合作，培育智慧機械、智慧醫療與AI技術團隊，輔導並協助爭取資金與資源。

10X innovation lab為美國矽谷新興加速器，具備豐厚的國際創育能量，可提供美國市場經驗協助新創團隊取得資金與訂單。相信在雙方合作下能強化台灣新創團隊與美國市場的鏈結，協助國際市場驗證，加速新創企業占有一席之地。

(中時 )