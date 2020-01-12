為因應春節期間年節返鄉、出遊車潮，桃園市八德警分局日前和桃園市交通局、八德區公所、轄內里長各及大賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘，針對國2大湳交流道、市場、宮廟及各大賣場等，共同研議、改善春節期間交通與應因疏運之措施。

警方表示，考量各大賣場、大湳傳統市場春節前的採購年貨及往返車潮，八德警察分局將加強與賣場及相關業者即時聯絡通報，掌握即時路況。另外八德區內宮廟、大賣場春節期間均有自聘交管人員，協助疏導車流，警方也指出，若購物觀光車潮嚴重回堵道路交通，將請業者管制停車場入口道路，並開放平面停車場以疏解車潮。

八德警分局長陳錦坤表示，春節期間的交通疏運著重於維持交通順暢，而警方也將持續精進各項交通疏導作為，在春節期間除了靠警方的努力外，最重要的仍仰賴用路人遵守交通規則及義警、民防、社區守望相助隊、志工等力量，一起做好交通及治安工作，能夠讓民眾和樂平安歡度春節。

(中時 )