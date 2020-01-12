素有「日本第一美女」之稱的女星中山美穗，1995年憑著電影《情書》紅遍亞洲，近日她出席新戲《如果他們看到會明白的事》記者會，向來給人優雅高貴的她，竟被發現臉部明顯腫成「麵龜」，讓網友看了超崩潰，直呼「還我女神」。
中山美穗將滿50歲，近日她出席新劇記者會時，竟臉部明顯浮腫，一臉老態，優雅高貴氣質盡失，崩壞模樣讓網友看了都相當震驚，表示完全認不出，直呼「還我女神」。而有人猜測，她的臉會腫成「麵龜」，很可能因為太愛喝酒才導致的。
(中時電子報)
素有「日本第一美女」之稱的女星中山美穗，1995年憑著電影《情書》紅遍亞洲，近日她出席新戲《如果他們看到會明白的事》記者會，向來給人優雅高貴的她，竟被發現臉部明顯腫成「麵龜」，讓網友看了超崩潰，直呼「還我女神」。
中山美穗將滿50歲，近日她出席新劇記者會時，竟臉部明顯浮腫，一臉老態，優雅高貴氣質盡失，崩壞模樣讓網友看了都相當震驚，表示完全認不出，直呼「還我女神」。而有人猜測，她的臉會腫成「麵龜」，很可能因為太愛喝酒才導致的。
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