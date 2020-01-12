大陸的應急管理部12日表示，去年全年各種自然災害共造成1.3億人次受災，直接經濟損失3270.9億元（人民幣，下同，約合1兆4134.8億元新台幣）。

據應急管理部相關負責人表示，去年大陸自然災害以洪澇、颱風、乾旱、地震、地質災害為主，森林草原火災與風雹、低溫冷凍、雪災等災害，亦有不同程度的發生。經應急管理部、自然資源部等相關部門核定，全年各種自然災害共造成1.3億人次受災，909人死亡失蹤，12.6萬間房屋倒塌，農作物受災面積19256.9千公頃，直接經濟損失3270.9億元。

應急管理部並公布2019年大陸全國十大自然災害，包括：1909號超強颱風「利奇馬」、6月上中旬廣西、廣東、江西等6省（區）洪澇災害、貴州水城「7·23」特大山體滑坡災害、四川「8·20」強降雨特大山洪泥石流災害、7月上中旬長江中下游洪水、南方地區夏秋冬連旱、四川長寧6.0級地震、四川木里「3·30」森林火災、山西鄉寧「3·15」滑坡災害、青海玉樹等地雪災。

(旺報 )