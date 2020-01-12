高雄市長韓國瑜請了近3個月的假，明天返回市府上班，高雄市議會國民黨團總召曾俊傑提醒，市政工作做好、做滿，不要輕忽人民的聲音。

韓國瑜在11日總統選舉開票後發表敗選聲明的同時表示13日將返市府上班。市府新聞局長丁樂群今天告訴中央社記者韓國瑜明天上班，不過目前尚無公開行程。韓國瑜自去年10月16日起請長假投入總統選舉。

市議會國民黨團總召曾俊傑今天接受中央社記者電話採訪表示，選舉結果的數據是個很大警訊，提醒韓國瑜認真市政工作，做好、做滿，不要輕忽人民的聲音。

(中時電子報)