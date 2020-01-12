高雄藍營自己人 希望韓國瑜這樣做 19:352020/01/12 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統候選人韓國瑜（前右2）、副總統候選人張善政（前右3）11日晚間在高雄市黨部外發表敗選感言，並向支持群眾深深鞠躬，感謝眾人一路相挺。（圖文／中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜請了近3個月的假，明天返回市府上班，高雄市議會國民黨團總召曾俊傑提醒，市政工作做好、做滿，不要輕忽人民的聲音。 韓國瑜在11日總統選舉開票後發表敗選聲明的同時表示13日將返市府上班。市府新聞局長丁樂群今天告訴中央社記者韓國瑜明天上班，不過目前尚無公開行程。韓國瑜自去年10月16日起請長假投入總統選舉。 市議會國民黨團總召曾俊傑今天接受中央社記者電話採訪表示，選舉結果的數據是個很大警訊，提醒韓國瑜認真市政工作，做好、做滿，不要輕忽人民的聲音。 (中時電子報) #韓國瑜 #高雄市議會 #國民黨團總召曾俊傑 也許您會感興趣 推薦閱讀 醜化韓國瑜 假道學 04:102020/01/08 論壇廣場 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 工商協進會理事長林伯豐 出面力挺韓國瑜 19:042020/01/09 政治 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 成也韓國瑜，敗也韓國瑜 04:102020/01/12 時論廣場 揭韓國瑜敗選原因 黃暐瀚：「落跑市長」是弱點 07:582020/01/12 政治 政治熱門新聞 韓國瑜為何大輸？韓粉客觀分析嘆：5大原因敗了！ - 政治 郭宋聯手全軍覆沒....郭台銘終於回應了！ - 政治 吳斯懷：未戰先降不是我的作風 不會辭不分區立委 - 政治 坦然接受敗選 韓冰：謝謝支持爸爸的人 我… - 政治 韓國瑜接黨主席？楊秋興回7字被譙翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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