蔡英文總統今天在官邸接見日本自民黨岸信夫等眾議員表示，做為區域的一份子，會盡最大的力量來維持兩岸的和平穩定，並強調將在「和平、對等、民主、對話」的原則下，與中國開啟對話，希望可以持續改善兩岸關係，以維持區域的和平與穩定。

日本眾議員今天由台日關係協會會長邱義仁陪同，到官邸拜會蔡英文總統，岸信夫指出，此次的選舉剛開始可以說是非常嚴峻，但蔡總統能夠取得最終勝利，並獲得817萬多票的大幅領先，他相信這是蔡總統第一任的政績廣受人民的支持，以及總統在選戰過程中所展現的高度決心，因此能夠獲得大多數台灣人民的支持。

他說，蔡總統在選戰中多次提到，這次的選舉，是人民捍衛民主與自由的選舉。從去年的香港反送中問題，以及中國在區域的舉動等，日方都高度關注。

岸信夫強調，日本與台灣、美國一樣，都著眼自由、民主的印太戰略，相信這是維護這個區域自由民主一個非常重要的基礎。他期盼台灣在維護區域和平穩定的過程中，能夠扮演更重要的角色。

蔡英文則表示，歡迎訪賓在這個很好的時刻來到台灣，也非常感謝訪賓的恭賀。做為區域的一份子，「我們會盡最大的力量來維持兩岸的和平穩定，讓這個區域能夠更加和平及穩定。」

昨天她也呼籲中國當局，應該要去理解台灣人民的想法，尤其是年輕世代的想法。因此，她強調要在「和平、對等、民主、對話」的原則下，與中國開啟對話，希望可以持續改善兩岸關係。

蔡英文表示，我們非常期待有機會能跟日本持續發展更緊密的關係，共同維持區域的和平穩定。除了在安全與經濟方面的合作外，台關係近年來也越來越緊密，台日兩國有越來越多的觀光客互訪。

尤其是今年的東京奧運即將在今年舉辦，她相信會有很多的台灣人到東京去看奧運比賽。她也要藉此機會預祝一切圓滿順利，並且希望看見選手們都能有很好的表現。

(中時 )