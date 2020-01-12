統一獅「四爺」陳傑憲去年4月因遭到觸身球擊中手指導致骨折，整季報銷，經過大半年的復健練習，將在2月中代表統一獅至日本參加「雙獅交流會」，他表示目前感覺身體狀況非常好，新球季守備位置會專注在游擊手。

12日統一獅開訓典禮，陳傑憲說出今年目標，還借用政治梗寫下「2020、統一要贏」，第二個是平安健康，第三個則喊出「統一高顏質、打出高價值」，幽默的口號讓全場球迷大笑。

球迷許久沒在球場上看到陳傑憲，他表示這段期間復健及自主訓練都花許多時間補回進度，目前傷勢已復原，自認身體狀況真的非常好，不過下一階段的投打實戰練習才會確定真實情況。

去年因傷勢失去爭取參加12強賽的機會，讓陳傑憲在看比賽時心裡不禁小羨慕，對於接下來攸關奧運資格的6搶1賽事，陳傑憲表示，「為國家打代表隊很光榮，我身為球員，從小到大都以國家隊為目標，但我太久沒有比賽，先順其自然，會以統一獅為重。」

新球季陳傑憲將固定以游擊手為主，「游擊一直以來是統一最大的問題，競爭隊友也很多，希望自己有好的發揮，為球隊做出最大貢獻。」

(中時 )