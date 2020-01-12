2020大選國民黨慘敗，黨內人士指出，失敗原因很多，但為什麼「一盤好好的棋被玩殘了！」被誰玩殘？誰有能耐玩殘？黨領導中心責無旁貸。在形勢如此低迷的時候，黨主席必須無私，且能團結人心，前台北市長郝龍斌是大家都能接受的不錯人選。

新主席一方面要幫黨渡過這個史無前例的危機，另一方面尋找並輔佐國民黨中興之主。該人士指出，2016年大選和2020大選，國民黨失敗固然有多種因素。但有一點無法迴避必須要深刻內省的是，黨的領導中心，在輔選角色和參選角色之間搖擺不定，成為內部分裂的核心因素。

黨內人士說，這就是所有對國民黨關心的支持者痛心的「一盤好好的棋被玩殘了！」面對這樣的局面，圉民黨要「打掉重練」。如何重練？

這名人士強調，領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能有私心。所以，國民黨要重現曙光，重新凝聚支持者向心力領導中心的角色必須明確化，領導中心闊然大公，而且是黨內各方勢力可以接受的最大公約數。

黨內人士呼籲，團結必須從內部文化改造開始，團結不是人前一片和諧，和稀泥；背後一團心結，兩面處事，三面為人。團結是，敢於面對分歧，解決分歧，超越分歧。所以，中常會及黨的決策會議不是天馬行空，盍各言爾志，更非歌功頌德，自絕於外，卻怡然自得。

(中時電子報)