裕隆納智捷洋將「大G」塞勒12日在首節抓下14個籃板，其中包含8個進攻籃板，一舉改寫詹寧斯在第8季創下的單節最多籃板紀錄(12個)，詭異的是，當裕隆最後以106比88輕取用全本土應戰的九太科技，竟然沒人知道塞勒破紀錄了！
「你說什麼？塞勒有破什麼紀錄嗎？我真的不知道，」裕隆執行教練李啟億表示，「原來是單節最多籃板紀錄呀，我們應該全都不知道，因為大家都專注在比賽上面，我想這場比賽可以大勝主因，在於我們專注防守，進攻傳導也很順暢。」
至於塞勒的回答，更讓在場媒體為之噴飯，「我也不知道自己第1節抓那麼多籃板，大概是對方一直在籃下用拐子伺候我，害我不斷躲閃，結果在籃下放了很多槍，才會撿到那麼多進攻籃板，破紀錄只是運氣。」塞勒最後拿17分、18籃板。
儘管九太科技集團董事長沈會承本季首次現身場邊督軍，九太洋將賽森卻因賽前突然感覺右手腕痠痛宣告缺陣，九太只能又用全本土應戰，內線自然難逃遭到塞勒肆虐結局，慘敗也算理所當然，不過九太總教練劉嘉發賽後仍很肯定球員表現。
「為了保護賽森，所以我們選擇讓他休息，幸好本土表現仍有進步，打得也蠻活的，就算輸球我仍給大家鼓勵，」劉嘉發說，「沈哥中場休息時間與比賽結束後，都有進來球員休息室給大家鼓勵，有了他在場邊督軍，球員自然格外拚命。」
(中時 )
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