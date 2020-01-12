2020總統大選，最終民進黨蔡英文以歷史新高的817萬票成功連任總統大位，狂勝國民黨韓國瑜265萬票，全台16個縣市中，韓國瑜在台北、新北、桃園、台中、台南與高雄就狂噴200萬票，其中有3縣市韓國瑜都輸超過40萬票。

根據中選會計票結果，韓國瑜在台北獲得68萬5830票，蔡英文則是87萬5854票，輸了整整19萬；新北95萬9631對上139萬3936，差距達到43萬多；桃園52萬9749票對上71萬8260票，輸了將近19萬；台中64萬6366對上96萬7304，差距32萬多；台南33萬9702對上78萬6471，差距將近45萬票。

而韓國瑜前年大贏的高雄市，則是以61萬896票輸給蔡英文的109萬7621票，幾乎要輸到50萬票，對比上次市長選舉，韓國瑜以89萬大勝陳其邁74萬票，韓國瑜不但少了28萬票，民進黨反而多出35萬票，一起一落造成韓國瑜全面崩盤，足見韓國瑜跳槽選總統殺傷力之大。

此次16個縣市中，韓國瑜僅在苗栗、花蓮、台東以及外島的連江、金門等傳統深藍地區取得領先，新竹縣則是呈現持平現象，但除了以上縣市外，韓國瑜在其他縣市都是萬為單位狂輸蔡英文，也難怪最後差距如此巨大。

(中時電子報)