統一獅2018年選秀第一指名古林睿煬備受期待，不過他加入中職後多次身體有傷，僅在一軍有一場出賽。12日獅隊開訓上，他寫下今年目標是要用更好的表現讓大家記住他的名字，而獅隊同樣對他寄予厚望，2月19日赴日本與西武獅進行交流賽，將派他擔任先發投手。

年僅19歲的古林睿煬在進中職後沒多久就受傷，第一個休賽季也沒有準備好，導致身體有傷痛，也失去第一次雙獅交流賽機會，這次他重整旗鼓，以不受傷為前提，盡全力在交流賽表現出休賽季所準備的。

古林睿煬高中畢業後就加入中職，不過因為表現不佳讓他陷入低潮，當時二軍教練林岳平給他諸多開導，讓他慢慢走出低潮，也能更調整適應心態和職業強度。

今年開季目標，古林睿煬寫下「讓大家重新認識」，希望用好表現讓大家記住他的名字，他說去年有過一場一軍出賽經驗，已經知道是什麼感覺了，今年大家都會進步，自己也要變得更好，今年加強身體強度後，追求健康出賽。

(中時 )