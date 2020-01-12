馬國華僑鄧姓女子遭人肢解棄屍陳屍山區，基隆警方12日傍晚接獲民眾報案，指稱民眾返家看到一名陌生人陳屍家中，一旁還有燒炭痕跡，而屍體衣著以及樣貌與涉嫌分屍的嫌犯林國平相似，承辦員警現正前往採證當中。
據了解，七堵區民眾報案指稱住家內有陌生男子陳屍屋內，但屍體有腫脹並有些許腐爛，並且面朝下趴在地板，無法辨別身份，轄區警方到場後，發現衣著、樣貌有點像協緝專刊的男子林國平，立即通知萬華警分局。
台北市萬華區26歲鄧姓女華僑被支解分屍，警方鎖定鄧女租屋處對面，有多項搶奪、竊盜及強盜前科的林男，由於林男仍逍遙法外，讓民眾人人自危，警方今公布林男頭像發佈緝拿，但基隆市警方12日晚間接獲有人燒炭自殺，前往救援時才發現死者疑似林姓嫌犯，據了解萬華警方已經按壓指紋確認身分。
來台工作的鄧女（25歲）日前上班失聯，同住套房的表哥找不到人，當天晚間前往派出所報案協尋，警方前往鄧女租處查訪，聞到對面林男家中飄出濃厚松香水味道，林男向警稱對鄧女行蹤不知情，警方再次前往訪查時，發現林竟已逃逸無蹤。
警方查出，林男15年前涉嫌持刀搶劫婦人，被依強盜罪嫌判刑7年，2012年落網執行5年，前年1月獲准假釋，由於林男的手機最後定位是在基隆海邊，懷疑他仍在北區藏匿，警方也公布長相並通報基隆北海岸海巡與警消加強注意。
傍晚5點多林男自知難逃法網，在潛進七堵百福區一處公寓燒炭自盡，屋主返家驚見報案。
根據判決指出，林國平曾任大樓管理員，當年因遭保全公司開除，積欠房租、水電費，一時缺錢花用竟將歪腦筋動向中林姓女住戶，趁著婦人載送女兒上學時，持刀挾持婦人並以膠帶綁手腳，洗劫婦人後並開走其汽車轉赴銀行盜領現金共10萬元。
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