馬國華僑鄧姓女子遭人肢解棄屍陳屍山區，基隆警方12日傍晚接獲民眾報案，指稱民眾返家看到一名陌生人陳屍家中，一旁還有燒炭痕跡，而屍體衣著以及樣貌與涉嫌分屍的嫌犯林國平相似，承辦員警現正前往採證當中。

據了解，七堵區民眾報案指稱住家內有陌生男子陳屍屋內，但屍體有腫脹並有些許腐爛，並且面朝下趴在地板，無法辨別身份，轄區警方到場後，發現衣著、樣貌有點像協緝專刊的男子林國平，立即通知萬華警分局。

女華僑命案嫌犯林國平疑畏罪陳屍基隆一處公寓，警方封鎖現場。（許家寧攝）

台北市萬華區26歲鄧姓女華僑被支解分屍，警方鎖定鄧女租屋處對面，有多項搶奪、竊盜及強盜前科的林男，由於林男仍逍遙法外，讓民眾人人自危，警方今公布林男頭像發佈緝拿，但基隆市警方12日晚間接獲有人燒炭自殺，前往救援時才發現死者疑似林姓嫌犯，據了解萬華警方已經按壓指紋確認身分。

涉嫌殺害肢解分屍女華僑的嫌犯林國平遭人發現陳屍在基隆七堵一處舊公寓屋內，屋主表示並不認識死者。（警方提供／李文正台北傳真）

來台工作的鄧女（25歲）日前上班失聯，同住套房的表哥找不到人，當天晚間前往派出所報案協尋，警方前往鄧女租處查訪，聞到對面林男家中飄出濃厚松香水味道，林男向警稱對鄧女行蹤不知情，警方再次前往訪查時，發現林竟已逃逸無蹤。

警方查出，林男15年前涉嫌持刀搶劫婦人，被依強盜罪嫌判刑7年，2012年落網執行5年，前年1月獲准假釋，由於林男的手機最後定位是在基隆海邊，懷疑他仍在北區藏匿，警方也公布長相並通報基隆北海岸海巡與警消加強注意。

傍晚5點多林男自知難逃法網，在潛進七堵百福區一處公寓燒炭自盡，屋主返家驚見報案。

根據判決指出，林國平曾任大樓管理員，當年因遭保全公司開除，積欠房租、水電費，一時缺錢花用竟將歪腦筋動向中林姓女住戶，趁著婦人載送女兒上學時，持刀挾持婦人並以膠帶綁手腳，洗劫婦人後並開走其汽車轉赴銀行盜領現金共10萬元。

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