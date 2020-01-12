國民黨昨晚2020大選慘敗，黨主席吳敦義宣布週三中常會將率一級主管「總辭」。姚江臨等數位國民黨中常委今怒批吳應昨天就立即請辭且生效，不是等到週三，如此凌遲中常委，也不要讓外界認為中常會會慰留。

擔任韓國瑜全國競總副總幹事的姚江臨說，他今天與游家富、李昭平、曾文培等中常委討論敗選後的問題，大家談到吳敦義昨晚請辭主席的情形都義憤填膺，黨主席在大選敗選就立即請辭負責，且請辭立即生效，過去馬英九、朱立倫都如此，哪有先喊辭、過幾天才在中常會處理的事。

此外，請辭是黨主席要扛全部責任，黨務組織又不是內閣，哪來「總辭」之事？全部辭職走人，中央黨部不就放空城？況且黨章規定，主席請辭後，由第一副主席代理，在三個月辦理黨主席補選完成。若按吳總辭的說法，誰來辦理主席補選？

姚江臨說，他們幾位中常委都認為，吳應該明快、立即請辭主席，不要再拖到週三中常會，讓外界認為中常會會慰留，如此也形同凌遲中常委。

(中時 )