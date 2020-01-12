黎巴嫩央行總裁沙拉梅（Riad Salameh）周日表示計劃加強規管，和讓商業銀行對存戶實施的限制標準化，他強調這是要確保銀行與存戶之間的「公平關係」。

央行自去年10月開始致力防止資金外逃，商業銀行不斷限制和阻止存戶把錢匯出海外，但央行仍未做出正式的資本管制。

(工商 )