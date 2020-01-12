黎巴嫩央行 擬強化商業銀行對存戶管制 20:082020/01/12 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黎巴嫩央行總裁沙拉梅（Riad Salameh）周日表示計劃加強規管，和讓商業銀行對存戶實施的限制標準化，他強調這是要確保銀行與存戶之間的「公平關係」。 央行自去年10月開始致力防止資金外逃，商業銀行不斷限制和阻止存戶把錢匯出海外，但央行仍未做出正式的資本管制。 (工商 ) #銀行 #央行 #存戶 #商業 #商業銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 小米叩關新加坡網銀 6月揭曉 04:102020/01/08 全球財經 分行變值錢 北富銀准設八家 04:102020/01/08 金融．稅務 商業官司一打10幾年？噩夢可望終結 11:292020/01/08 財經 投保中心2019為投資人爭取近9億賠償 期待新法上路 19:062020/01/08 財經 運用AI發卡 這家銀行單月發卡量破14年來所有銀行紀錄 23:072020/01/08 財經 滙豐全新卓越理財服務中心 台北亮相 17:402020/01/09 財經 華南銀行 獲頒聯徵中心雙金榮耀 21:422020/01/09 財經 第一銀行捐贈年菜食物包 助弱勢家庭過好年 21:412020/01/09 財經 華銀鼠年發財金 專「鼠」好運送客戶 23:062020/01/10 財經 2019大陸上市銀行融資規模逾9000億元人民幣 16:082020/01/11 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 德若開槍華為！專家驚曝恐爆大災難 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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