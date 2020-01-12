農曆新年即將到來，最近正為故事工廠舞台劇《小兒子》回歸加演做準備的藍鈞天表示，自己比較老派，都過農曆生日，恰巧自己在大年初二出生，因此兒時過年紅包都可以拿到兩份，談及紅包都怎麼運用？他笑說，紅包都被媽媽收走了，累積下來大概有百萬以上，但他認為：「長大才明白，父母親在你身上花的錢，比從你身上拿走的還多。」

現在他升格人父，女兒3歲半大，很寵女兒的他說，女兒的每一份紅包他都會親自做好記錄，等女兒將來長大時，會告訴她：「妳每一年拿到的紅包，爸爸都幫妳存好且做好記錄，我沒偷拿妳一毛錢喔！」他認為，不同世代的父母都有不同教導子女的方式，「上一輩的觀念是，你的都是我的；這一輩的觀念則是，你的是你的，你要對自己有責任。」

大年初二是藍鈞天生日，家人都會為他慶生。（故事工廠提供）

故事工廠舞台劇《小兒子》由金鐘視帝李天柱領銜演出一位逐漸老去失智的小說家父親，父親的小兒子由藍鈞天與吳定謙共飾一角。劇中，飾演父親的李天柱，把藍鈞天劇中女友當成女兒的叮囑過程讓藍鈞天十分感觸，「嫁出去了，做別人的媳婦，是最需要錢的時候，要展開新的生活，組織新的家庭，爸爸給你的嫁妝，你要與你丈夫一起組織與迎接新的人生。」藍鈞天坦言，演出過程中他重新學會做一個兒子，也讓自己學習當一個女孩的父親，他認為，「女兒長大嫁作人婦後，畢竟會離開家，但身為爸爸一定是無條件的照顧女兒，若女兒過得不好，也會跟女兒說，你回來爸爸養你。」

被問今年農曆新年如何過？他說，這是父親從香港工作退休回台灣後，藍家30年來難得能齊聚一堂在同一個地方過年，「祖孫三代同堂，不用去什麼地方，一家人在一起就特別溫暖。」他又說，「大年初二帶老婆回娘家，岳父岳母都對我很好，一起吃飯外，也會幫我慶祝生日。」故事工廠舞台劇《小兒子》1月17至19日於城市舞台加演，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )