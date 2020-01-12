再過12天就要過年了，很多人都期待新年發大財，但命理師黃逢逸說，鼠年逢節氣脫節，疫情、重大災難或意外事故會特別多，因此新的一年首重求平安，否則一切都是枉然，他建議除夕下午1時後在客廳南方放一個黃色或藍色的花瓶，裡面放花朵數雙數的百合，一直放到初五，初六起擺空瓶即可，一直到過完鼠年。

黃逢逸告訴《中時電子報》，農曆有二十四節氣，傳統農曆和西曆無法完全搭配，為了配合西曆，因此農曆每3年會有一次閏月，像鼠年就有閏四月，而今年農曆和西曆不同步是從臘八（2日）開始，也就是節氣脫節的第一天，當天台灣發生黑鷹失事，美國則擊殺伊朗革命衛隊指揮官，而整個脫節會持續8個月，加上原本3年一次的閏月，竟在三年內出現兩次，之前是2018年，讓節氣脫節的負面衝擊更凶猛。

黃逢逸說，今年鼠年首重求平安，由於健康是一切的根基，因此若要求全家人的健康平安，建議除夕（24日）下午1時起在客廳南方放一個黃色或藍（青）色的花瓶，忌用用紅色跟白色的花瓶。他建議裡面插花朵數雙數的百合花，百合花的顏色不拘，但一定要確保花朵數維持在雙數，然後一直放到初五（29日）。

他表示，初六（30日）起放空花瓶即可，一直放到鼠年結束，若過程中瓶子破了，代表花瓶代家人承受災難，只要將破瓶子收妥丟棄即可，不用再擺新花瓶，但也毋須刻意去砸破瓶子。

對於健康無礙的人，黃逢逸指出，花瓶放西北方可求全家人事業平安；放北方保佑是非少；放東北方則是貴人多，利換工作；放西方旺桃花，想結婚的人可以把百合放在這裡；東南方則易有意外之財；西南方利考試。

黃逢逸說，他給大家的建議是鼠年平安第一，先求平安健康，才有平順，因此一般人最好把百合花放在南方。

(中時電子報)