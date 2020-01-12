今日（12日）清晨，多達1.3萬名泰國民眾聚集在曼谷的1個公園，參加由大學生發起的反政府抗議活動，用跑步的方式表達對總理帕拉育的不滿。學者表示，這是泰國2014年軍事政變後最大規模的群眾活動。

這項全長2.6公里的跑步活動名為「跑步趕大叔」，「大叔」是泰國人給帕拉育取的綽號。參加民眾一大早集合出發，除身穿輕便運動裝外，還有人扮成蜘蛛人、坦克車等。他們邊跑邊高喊「帕拉育下台」、「趕走大叔」、「民主萬歲」等口號。

出席長跑的未來前進黨黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）表示，這麼多人參與活動，讓他感到很振奮，這反映人民關心政治，同時也想表達憤怒。（路透）

出席長跑的未來前進黨黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）表示，這麼多人參與活動，讓他感到很振奮，這反映人民關心政治，同時也想表達憤怒。未來前進黨在去年大選中崛起，成為政壇黑馬，之後遭選舉委員會及憲法法庭指控犯下多條法律，一旦罪成，該黨也將解散。

泰國政府發言人表示，跑步活動並不違法，民眾有權參與。同時，一批帕拉育的支持者也在曼谷另1個公園舉行名為「步行為大叔」的活動，跟反對民眾打對台。

(中時 )