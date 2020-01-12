農曆年快到了，每年農曆年公益彩劵刮刮樂成為近年來的一大過年樂趣，不少人甚至會集資購買多本，沒想到就連韓星都著迷，韓國女團成員MAMAMOO的頌樂就在個人的Youtube頻道買了200張刮刮樂來試刮，沒想到結局出爐讓她笑翻。

頌樂刮出大獎，開心到快要飛起來。（圖／翻攝自youtube）

MAMAMOO的頌樂在個人的YouTube頻道《Solarsido》挑戰200張刮刮樂彩券，讓大家發現原來韓國也有刮刮樂，她總共買了2款刮刮樂，1000元與2000元共200張，花了30萬韓元（約台幣8575元）。

最後買了200張共30萬韓元的頌樂，總共中了21萬4000元。（圖／翻攝自youtube）

當中還刮到一張10萬韓元的刮刮樂，當時她還一度以為是刮到了一億韓元，還和拍攝的隊友玟星討論起來，但最後發現，一億元是上面那格，他們這格對中的是10萬元，最後頌樂總共刮出214000韓元，還倒賠86000韓元，加上要扣稅。頌樂也解釋公益彩劵是一種消遣，不能沉迷就當成一種小確幸就好。

MAMAMOO的頌樂也刮起刮刮樂

(中時電子報)