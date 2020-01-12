動力火車近來拍攝系列影片「搞什麼，動力！」，日前邀請歌迷一起發揮善心幫助毛小孩，推出「愛毛小孩2020年曆」，引起熱烈迴響，向來很疼愛粉絲的他們，特地在每份年曆上親自簽名，感謝粉絲一路以來的支持，相當用心。

他們說：「很開心歌迷朋友一起響應，關心毛小孩們，請大家領養代替購買。」將全部收入扣除印製成本後，全數購買飼料捐給台北內湖「卓媽媽狗場」。談到製作年曆的想法，當初是由相當愛狗的尤秋興所提議，希望可以做一個幫助毛小孩的主題，藉由自己的小小力量，讓大眾及喜歡動力火車的朋友，關注流浪動物需要被幫助的議題。

2人先前擔任照顧毛小孩一日志工，一到卓媽媽狗場後，讓他們非常震驚，看見現場的環境比他們想像的還要克難，在工作人員的引導下，他們先進行食物分食、餵食、洗曬棉被、清理環境等工作。看到許多高齡、剛出生、重病的毛小孩們，尤秋興感性說：「我們才做1天都覺得不容易了，這些為了毛小孩盡心盡力的人，真的很不簡單，佩服他們。」

顏志琳被問及如果女兒們要求想要養小動物會同意嗎？顏志琳說：「不排斥他們養動物，但是要確認自己是否真的可以持續用心的照顧牠們，不是看小小的很可愛，等長大了就不要照顧，這樣的心態很不對。」

(中時 )