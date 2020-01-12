書畫志工也揮毫書寫春聯，送給弱勢家庭 。（張晉銘攝）

桌上的美食佳餚，都是由志工親手調理。（張晉銘攝）

草屯聯絡處當天邀請年近70歲的許先生，分享慈濟一路愛相隨，不畏病痛投入環保工作，讓生活變得更有目標。（張晉銘攝）

埔里聯絡處同步席開32桌，讓弱勢家庭和獨居長者能夠感受到社會滿滿的溫暖。（慈濟提供／張晉銘南投傳真）

農曆春節即將到來，慈濟基金會草屯聯絡處12日舉辦歲末圍爐與冬令發放活動，現場邀請112戶家庭、共計204人參加，總共席開27桌，每一道料理都是志工親手烹煮，埔里聯絡處也同步席開32桌，讓弱勢家庭和獨居長者能夠感受到社會滿滿的溫暖。

慈濟基金會草屯聯絡處表示，活動當天邀請平日照顧的弱勢家庭參加，總共席開27桌，讓每個人都能提前感受圍爐迎新年的氣氛，值得一提的是，桌上的美食佳餚，都是由志工親手調理，而且每一到都充滿濃濃的年味，包含火鍋、年菜和蔬食等餐點。

另一方面，現場還有安排醫護人員提供健康諮詢服務，還有專業的美髮師義剪活動，書畫志工也揮毫書寫春聯；今年也延續去年的物資卡活動，讓這些家庭可以憑卡到指定賣場，挑選日常所需用品，減少部分的生活開銷與負擔。

草屯聯絡處指出，為了讓弱勢族群和獨居長者感受到溫暖的過節氣氛，慈濟從58年起，在每年歲末年終舉辦冬令發送與準備豐富的美食佳餚，今年預計在全台舉辦42場冬令發放暨歲末圍爐活動，可望有21000戶的弱勢家庭受惠。

(中時 )