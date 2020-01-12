2020總統大選，民進黨候選人蔡英文以817萬票大勝國民黨候選人韓國瑜的552萬票。從《網路溫度計》的一張圖可見，民進黨「回家投票」策略奏效，催出不少年輕選票，其中韓國瑜凱道大造勢塞爆的空拍圖，則讓當天「回家投票」的聲量破萬。

根據中選會的資料，這次總統大選選舉人有1931萬1105人，其中20至29歲選舉人數有311萬9456人，約占總選舉人數16%。

《網路溫度計》也指出，本來年輕人的投票率較低，但去年底各大YouTuber合作拍影片呼籲「回家投票」，也成不少綠營候選人的口號。總統蔡英文選前更轉貼各YouTuber、網紅拍的影片，就是要激起年輕人的危機感。

《網路溫度計》分析指出，韓國瑜在1月9日凱道大造勢人潮塞爆的空拍圖，讓當天「回家投票」的聲量破萬，有11571筆；選前一天（1月10日），蔡英文也在臉書貼文呼籲，「一個拉一個，回家投票」，當天網路聲量就有29670筆。從今年的高投票率和聲量趨勢可以發現，「回家投票」，是這次大選民進黨大勝的關鍵。

(中時電子報)