魏如萱（娃娃）近來推出新專輯《藏著並不等於遺忘》，新歌〈彼個所在〉使用國、台、英、粵語來演唱，抒發對於逝世父親、好友盧凱彤以及她的愛貓Gaga的想念，她在創作時邊寫邊哭，歌詞中「要照顧好自己，I miss you so much，很想很想你」，用最簡單的詞彙，卻闡述了心中最濃烈的思念。

她透露創作當下就是把現在最在乎的事寫出來，包括告別、死亡等，「可能過個幾年，感覺會好了，思念也許不像現在這麼悲傷，我不會刻意抵擋那些很想念的感覺，因為都是我真實發生的畫面。」

自認個性較「ㄍㄧㄥ」的她，鮮少在友人面前落淚，也因此心中悲傷情緒會存在比較久，不過她覺得哭出來是好事，「有管道發洩，大哭後，心就可以的到療癒、釋放。」她分享自己的抒發方式，包括洗澡時躲起來哭一下、吃美食及購買喜歡的小物，「可以得到短暫的滿足，很快樂。」

〈彼個所在〉MV在YouTube點閱率已破百萬，獲得好評，她的老公隆宸翰也MV中一起參與拍攝，娃娃表示好的演員需要被看見，「肥水不落外人田，有適合的角色，幹麻不找他來試試看」，並稱讚老公在MV有一幕敬禮、致敬的戲碼，很動人，讓她在探班時，忍不住感動淚崩，「我原本覺得就敬禮而已，幹麻哭，結果我朋友看完後，在敬禮那段哭了，可能真的演的很真摯。」

而她在前年懷孕生子後，親力親為照顧兒子，至今仍然親餵中，她坦承兒子剛出生後3個月，每天都手足無措，直呼：「快瘋了！」不過現在她與老公、兒子互相配合，已找到新的一個生活模式。

很喜歡小孩的她，被問及會想生第2胎？她說目前沒計畫，若未來兒子某天向她提出想要弟弟、妹妹，她才會認真考慮再生，加上老公也擔心她有了年紀，身體會太累，她打趣：「若可以跳過懷孕，我當然想有第2個，應該是很可愛的。」

魏如萱近來推出新專輯。（盧禕祺攝）

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