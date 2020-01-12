李子森曾獲《超級偶像》冠軍，去年到大陸泉州參加歌唱比賽，獲得第3名，因此11日受邀到泉州的莆田電視台，參加春晚演出錄影，也是全場唯一台灣代表，李子森心情興奮、緊張，在台上身穿一襲訂製紅色華服，十分喜氣，他自虧：「像武術大師。」

而他先前跟經紀人曾表示沒坐過大陸的動車，很想親自去搭乘，因此他與經紀人一抵達廈門就去搭乘動車，卻在購票現場遇到許多突發狀況，最後還在發車前的2分鐘才趕上車，他們狂跑到全身是汗，讓他印象深刻。

他們一開始排隊要去買車票，排到最後才知道要去港澳台人士的窗口才能購買，重新排隊後，又發現不能付現金，加上他們都沒有支付寶、微信支付等，再度要重新排人工售票處，但一看到排隊滿滿的人，搭車時間逐漸逼近，經紀人苦笑說：「死定了，動車要開走了。」

不過剛好遇見好心人士，願意先用電子支付幫他們買票，他們則給對方現金，經紀人感謝：「票價166元人民幣，我在找錢時，他竟然跟我說100元就好，我還是給他所有的費用。」在對方離開前時，他們跟對方致謝：「好心有好報，你這一整年都會很幸運的。」

(中時 )